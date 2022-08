Stand: 05.08.2022 11:00 Uhr düsse Week: Drütte Elvtunnel för Hamborg

Hamborg kriggt en drütten Elvtunnel – un twoors för Feernwarms. An’n Dünnersdag sünd se mit dat Boen vun de ne’e Röhr vun de Dradenau bet na de Elvchaussee hen anfungen. Enn 2024 schall Afwarms vun Industriebedrieven ut’n Haven nöördlich vun de Elv to’n Inböten bruukt warrn. Denn wüllt se dat Köhlenkraftwark in Wedel vun’t Nett nehmen. In den ne’en Tunnel kann een ok ringahn un lopen – man dat dörvt blots Lüüd, de dor wat repareren mööt.

