Stand: 05.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Sommergewidder in’n Noorden

Noch bet Freedagmorgen sünd in’n Noorden Töög utfullen. Wegen Schadens dör Unwedder sünd en Reeg Bahnen op de Streken Hamborg – Bremen un Hamborg – Hannover ümleit worrn. Veel Minschen, de ünnerwegens weern, kemen later an as plaant. In Hamborg weer en Sommergewidder Dünnersdagavend vör allen in’n Süden un Oosten tokehr gahn. En Blitz harr in en Huus för mehr Parteien in Heimfeld inslaan un dat Huus hett brennt. To Schaden kamen is nüms. Man opstünns köönt de Lüüd dor nich binnen wahnen.

