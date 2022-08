Stand: 05.08.2022 09:30 Uhr Waterliek in’n Isebeek-Kanaal funnen

In Eppendörp hebbt se en Waterliek funnen – un twoors vunmorgen in den Isebeek-Kanaal an de Eppendörper Brüch. En Footgänger weer den doden Mann wies worrn. Middewiel hebbt se den Mann ut den Kanaal ruttrocken. Woans de öllere Mann to Dode kamen is, dat weet se noch nich.

/ Stand: 05.08.2022, Klock 9:30

