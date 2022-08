Stand: 05.08.2022 09:30 Uhr Attack na G20-Drapen

Dat Huus vun en Hamborger Richter is mit Farv un Bottersüür attackeert worrn. Dat lett so, as wenn Links-Extremisten dorachter steken doot. Richter Johann Krieten harr na de G20-Krawallen hatt oordeelt – dor weer in de Szeen veel över snackt worrn. Na den Anslag geev dat nu en Online-Schrieven, in dat sik welk bekennt hebbt. Een hett dat Huus fief Johr na dat Drapen „ungemütlich“ maakt, is dor binnen to lesen.

