Lufthansa un Verdi kaamt övereens

Bi de Lufthansa warrt dat eerstmal keen ne’e Streiks vun’t Personaal an’n Grund geven. Güstern Avend sünd sik de Floogsellschop un de Warkschop Verdi enig worrn: De Anstellten schüllt pö a pö mehr Geld kriegen. Vun Verdi weer to hören, dat dat je na de Hööchd vun't Gehalt twüschen 13 un 18 Perzent bavento sünd. Nu verhannelt de Lufthansa ok noch mit ehr Piloten – ok dor harrn se ok geern en goden Afsluss.

