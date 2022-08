Stand: 05.08.2022 09:30 Uhr Füer in’n Grunewald

In’n Berliner Grunewald brennt dat opstünns ja böös. Dat Füer hett sik nu na Süüdwest hen utbreed. In de Nacht is op den Sprengplatz vun de Polizei noch mehr wat in de Luft gahn. Dor weer dat Füer ok anfungen. Hölpslüüd köönt dor man jümmers noch nich hengahn. Dorbi kunnen se op Leven un Dood to Schaden kamen, so de Berliner Füerwehr.

/ Stand: 05.08.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch