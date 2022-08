Stand: 04.08.2022 10:15 Uhr Regeln to Corona

Wo good oder wo leeg is de Vörslag vun de Bunnsregeren för de ne’en Corona-Regeln vun’n Oktobermaand op an? Dokters seggt, se finndt dat good, dat dat keen dörchweg utropen Lockdowns mehr geven schall, un dat ok de Scholen apen blieven schüllt. Bi weck Fragen blifft de Plaan vun Sundheit-Minister Karl Lauterbach un Justizminister Marco Buschmann man so in de Sveev, seggt de Kritikers, so dat een nich recht weet, wat schall warden, wenn de Last in Hospitälers un Dokerpraxen to groot warrt – dat bekrittelt de Bunns-Dokter-Kamer. / Stand: 04.08.22 Klock 09:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch