Stand: 04.08.2022 10:15 Uhr Vörfohrt för Eten un Drinken

Bedrieve, de Eten un Drinken produzert, schüllt ok in de Gaskris Versorgen-Sekerheit hebben. Dat will de Baasfro vun de gröne Fraktschon in Hamborg Jennifer Jasberg dörchsetten, hett se to NDR 90,3 seggt. Se meent: De hogen Priese för Stroom un Gas kunnen weck Buern un Gordenboo-Bedrieve in Hamborg in’n Bankrott drieven. Dorüm schüllt de mehr hulpen warden, wenn se op Sünn- un Windenergie ümstiegen wüllt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch