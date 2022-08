Stand: 04.08.2022 10:15 Uhr Truerfier för Uwe Seeler

Afschied nehmen vun Uwe Seeler, dat will ok Bunnskanzler Olaf Scholz. De vörmolige Börgermester vun Hamborg hett sik för de Truerfier tokamen Middeweeken in’n Vulksparkstadion anseggt. Sien Nahfolger in’t Amt Peter Tschentscher warrt de Truerredt holen. NDR 90,3 bericht Middeweeken direkt, un de NDR överdregt de Truerfier ok in’t Fernsehen. / Stand: 04.08.22 Klock 09:30

