Stand: 04.08.2022 10:15 Uhr Militärmanöver vör Taiwan

China hett woll mit de al künnig makten Militärmanövers rund üm Taiwan anfungen. Dormit gifft de Regeren in Peking een Antwurt op den Besöök vun de US-amerikansche Top-Politikersch Nancy Pelosi op Taiwan. China seggt, dat Eiland is Deel vun de Vulksrepublik un will nich, dat anner Länners to de Regeren dor Kuntakten knütt. Nu proovt de Armee vun China in ehr Manöver woll, woans een den Luftruum un de See kuntrelleren – un op wecke Ort een Taiwan ünner chinesche Gewalt bringen kunn. / Stand: 04.08.22 Klock 09:30

