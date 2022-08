Stand: 04.08.2022 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag hebbt wie noch erstmal veel Sünnenschien vun’n blagen Heven, man je länger de Dag duert, üm so mehr Wulken treckt op, un na’n Nahmeddag hen kann’t weddern un dat regen anfangen. Bet dorhen warrt dat hitt, bet veerundörtig Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool al dreeuntwintig Graad. Un so geiht dat wieder: Morgen dörchwussen mit Wulken, Sünn un jümmer wedder Schuer, ok mit Blitz un Dunner vermengert, un dütlich köhliger, blots noch knapp över twintig Graad. / Stand: 04.08.22 Klock 09:30

