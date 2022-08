Stand: 03.08.2022 09:30 Uhr Gas-Priesen

De Gaspriesen in Düütschland, de sünd middewiel so hooch as noch nie. Dat is bi en Ünnersöken vun dat Portal Verivox rutsuert, dat Priesen verglieken deit. Dat mellt de Funke-Mediengrupp. Dorna sünd de Kosten pro Huushoolt in’n Snitt nu dreemal so hooch as noch letzt Johr. En Familie, de 20.000 Kilowattstunnen verbruken deit, de hett 2021 noch goot 1.200 Euro betahlt. Nu sünd dat bummelig 3.600. //Stand 03.08.2022 Kl. 9:30

