Stand: 03.08.2022 09:30 Uhr Pelosi in Taiwan

De Besöök vun Nancy Pelosi, de Böverste vun’t US-Repräsentantenhuus, maakt, dat de Situatschoon ründ um Taiwan nu noch anspannter is. China droht de USA un hett sien Militär ründ üm Taiwan na baven föhrt. De Amerikaner schickt en Dräger mit Flegers in de Region. Bi Pelosis Gespreken mit taiwan’sche Politikers, dor hett se seggt, dat lööp goot mit de Demokratie in dat Land. //Stand 03.08.2022 Kl. 9:30

