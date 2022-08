Stand: 02.08.2022 09:30 Uhr Al-Kaida-Baas dör US-Attack ümkamen

De Böverste vun dat Terror-Nettwark Al-Kaida, Aiman Al-Sawa-hiri, de is nich mehr an't Leven. So hett dat de US-Präsident Joe Biden in en Fernsehanspraak vertellt. De USA harrn en Drohn op em ansett, un bi dat Angriepen in de afghaansche Hauptstadt Kabul is de Terroristen-Baas denn to Dode kamen. Al-Sawa-hiri weer de Nafolger vun Osama bin Laden, de ölven Johr torüch dör en amerikaansche Attack ümkamen weer. // Stand: 02.08., Klock 09:30

