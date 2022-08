Stand: 02.08.2022 09:30 Uhr Wat kummt na dat 9-Euro-Ticket?

Woans löppt dat mit dat 9-Euro-Ticket in Hamborg - un woans kunn dat wiedergahn? Dorto wüllt vundaag Verkehrssenater Anjes Tjarks un de HVV wat seggen. An't Enn vun dissen Maand is ja de Tiet för disse billigen Tickets vörbi. Dorüm is ut Neddersassen de Idee kamen, man kunn en Fohrkoort vun disse Oort blots för de noorddüütschen Länner in de Welt setten, wenn nich dat düütschlandwiede Negen-Euro-Ticket gau en Nafolger kriggt. // Stand: 02.08., Klock 09:30

