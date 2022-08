Stand: 01.08.2022 09:30 Uhr Koorn ut de Ukraine

Hüüt in Frö is to’t eerste Maal siet de russ’sche Angreeps-Krieg gegen de Ukraine losgahn is wedder en Schipp mit Koorn ut den Haven vun Odessa rutföhrt. De Ukraine un Russland sünd doröver eens worrn, dat dat sekere Korridore för Frachters op dat Swatte Meer geven schall. Dor warrt nich angrepen. Siet de Krieg losgahn is, is keen Koorn ut de Ukraine in’t Utland levert worrn. In de Havens vun de Ukraine sünd bet to 25 Millionen Tonnen Koorn för den Weltmarkt inlagert. //Stand 01.08.2022 Kl. 9:30

