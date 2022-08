Stand: 01.08.2022 09:30 Uhr Düütschland is EM-Vize

De düütsche Football-Naschoonaalmannschop vun de Fruunlüüd, de is Vize-Europameister. Dat Team vun Trainersch Martina Voss-Tecklenburg hett güstern avend dat Finaal gegen Gastgever England in Wembley mit 1:2 verloren, nadem dat Speel verlängert worrn weer. Vundaag flüggt de Mannschop torüch. An’n Frankfurter Römer is an’n Namiddag en groten Empfang plaant. //Stand 01.08.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch