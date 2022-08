Stand: 01.08.2022 09:30 Uhr Steed to’n Beklagen

Wenn dat Arger mit de Hamborger Polizei geven deit, denn hölpt en Steed, wo en sik beklagen kann. Een Johr vöraff is se grötter worrn un nu schall se ok unafhängiger arbeiden. Wat NDR 90,3 weten deit, geev dat sietdem meist 1.250 Klagen, düütlich mehr is vörher. Meist güng dat üm Insätz, aver ok üm Blitzer oder Maleschen mit Boosteden. De Linke will, dat dat en externe Steed geven schall, de nich de Polizei tohöört. //Stand 01.08.2022 Kl. 9:30

//

Stand 01.08.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch