Stand: 01.08.2022 09:30 Uhr Fre'e Lehrsteden in Hamborg

Mechanikers, Klimatechnikers oder ok Kooplüüd in de Schippfohrt: För vele Beropen söcht se in Hamborg noch Lüüd, de dat lehren wüllt. Vundaag geiht dat ne’e Johr för de Utbillen los un bi de Lehrsteden-Börse vun de Hannelskamer sünd noch mehr as 1.400 Plätz free. De Handwarkskamer, de meld meist 700 fre’e Lehrsteden. Wokeen noch keen Platz hett, kann ok in’n September oder Oktober noch instiegen.

Stand 01.08.2022 Kl. 9:30

