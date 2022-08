Stand: 01.08.2022 09:30 Uhr Piloten-Streik

Mag ween, dat bi de Lufthansa nu ok de Piloten streiken doot, man nich foorts. Mehr as 90 Perzent vun de Piloten in de Warkschop „Vereinigung Cockpit“ hebbt dorför stimmt. Man se wüllt eerstmal wieder mit de Lufthansa verhanneln. De Warkschop, de will 5,5 Perzent mehr Geld för dütt Johr un dat de Inflaschoon automatisch utgleken warrt. //Stand 01.08.2022 Kl. 9:30

