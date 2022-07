Stand: 19.07.2022 09:30 Uhr Stüerfahnderee lohnt sik

De Hamborger Stüerfahnders hebbt över 300 Millionen Euro indreven - siet 2018. Dat is meist duppelt so veel as in de Johrn dorvör. De Senaat süht dor en Erfolg in, man nich de Linke. Hamborg hett nämmich düütlich weniger Stüerprüfers, as de Stadt egentlich nödig harr. Für de Linke bedüüdt dat: De groten Bedrieven in Hamborg un ok de Millionäre, de warrt to selten op de Fingern keken. // Stand: 19.07., Klock 09:30

