Armere ünnerstütten un Energie insporen

De Energiepriesen gaht wieder na baven. Un üm Familien to entlasten, dor sleit de düütsche Familienministerin Lisa Paus vör, de schullen mehr Kinnergeld kriegen. So kunn man akraat dejenigen armeren Familien ünnerstütten, de dat nödig harr, sä de Grönen-Politikerin to dat Internetportal t-online. Nina Scheer, de energiepolietsche Sprekersch bi de SPD-Frakschoon in'n Bunnsdag, de is dorför, dat en Belohn-System för't Energie insporen inföhrt warrt - dat schrifft de Rheinische Post. // Stand: 19.07., Klock 09:30

