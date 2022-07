Stand: 18.07.2022 09:30 Uhr Hitze-Hölp för Lüüd ahn Ünnerdack

Wenn de Temperaturen in Hamborg an de 30 Graad kaamt, denn hebbt ok Lüüd ahn Ünnerdack to lieden. Se dröögt ut, kriegt Sünnenbrand un hebbt Maleschen mit den Kreisloop. Dorüm is dat Team vun den Kältebus vun hüüt op an wedder twüschen Altnaa un Hauptbahnhoff ünnerwegens. - Man nu as Hitzebus. Vunaf Klock fief an gifft dat för wahungslose Lüüd Waterbuddels, Appelschorl un Müsliriegels. // Stand 18.07.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch