Düsse Week: Warnstreik in'n Haven

Vör dat Hamborger Arbeitsgericht hebbt sik de Warkschop Verdi un de Havenbedrieven nu op en Vergliek op enigt. Dorna dröffen se düssen Streik nu - den Warnstreik in’n Haven - so as plaant bet vundaag noch to Enn bringen. Dorna dröövt se jümehr Arbeit aver bet na’n 26. August hen nicht mehr daalleggen. Verdi harr Dunnersdagmorgen düsse Week en 48 Stünnen langen Warnstreik in’n Haven in Gang sett hatt. In düsse Tiet is in’n Haven keen Schipp mehr an’e Reeg kamen un ok an Land hett sik kuum en Togg oder Lkw mit Containers röögt.

