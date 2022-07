Stand: 15.07.2022 09:30 Uhr Masse Lüüd hebbt 9-Euro-Fohrkort

För negen Euro mit Bus un Bahn ünnerwegens ween - dat kummt in Hamborg bannig goot an. De Hamborger Verkehrsverbund hett bet nu eens Komma fief Millionen vun düsse 9-Euro-Fohrkorten verköfft. Un dorüm sünd nu alleen in’n Junimaand mehr Lüüd mit Bus un Bahn ünnerwegens ween as vör de Tiet mit den ganzen Corona-Slamassel. Ok de Hochbahn snackt vun vele ne’e Kunnen.

// Stand: 15.07.2022, Kl. 9:30

