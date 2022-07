Stand: 13.07.2022 09:30 Uhr Vele in Lohn un Broot bi de Stadt

De Tahl an Minschen, de för de Stadt Hamborg arbeiden doot, de is düütlich anstegen. Dat sünd över 77.000 Mannslüüd un Froonslüüd, seggt de aktuelle Personaalbericht. Mehr as 1.400 dorvun hebbt verleden Johr anfungen, sik utbillen to laten - un de gröttste Deel dorvun bi de Polizei, bi de Stüer, bi den Justizvulltog oder bi de Füerwehr. Poor Johr torüch hett de Stadt Hamborg blots weniger as half so vele Lüüd utbildt. // Stand: 13.07., Klock 09:30

