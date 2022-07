Stand: 12.07.2022 09:30 Uhr Boprojekte in Gefohr

Se wullen ümweltfröndliche Soziaalwahnungen boen. Man nu süht dat so ut, as wörr glieks vun mehrere soziale Wahnungsboprojekten in Hamborg nix warrn. Denn de Bund hett de Richtlinien för Fördern strenger maakt un in de Twischentiet sünd de Bokosten piel na baven gahn. Dree lütte Genossenschopen in Marmsdörp, Othmaschen un Barmbeek, de slaagt nu Alarm un wüllt finanzielle Hölp vun’n Hamborger Senaat hebben. //Stand 12.07.2022 Kl. 9:30

