12.07.2022 Sekerheit in'n Verkehr

Nadem dat al wedder en Fohrradunfall geven hett, bi denn en Minsch üm’t Leven kamen is, bekrittelt de ADFC den Hamborger Senaat. De Fahrradclub smitt em för, wiet weg weg vun dat Teel to sien, de Straten sekerer to maken. En 19 Johr ole Deern weer an’n Poppenbüddler Weg op ehr Fohrrad vun en LKW bi’t Afbegen tofaat kregen worrn un is bi den Unfall storven. //Stand 12.07.2022 Kl. 9:30

