Stand: 12.07.2022 09:30 Uhr FC St. Pauli stellt sik nee op

In’n düütschen Profifootball weer de FC St. Pauli en Utnahm – bet nu. De Vereen is ehrenamtlich leit worrn. In Tokunft will sik St. Pauli professioneller opstellen un schall en hauptamtlichet Präsidum kriegen. De Präsident Oke Göttlich, de betnu ehrenamtlich tätig weer, is vun nu af an bi den Vereen anstellt. De beiden Vizepräsidenten, de arbeid nu en Deel vun jümehr Tiet bi St. Pauli. //Stand 12.07.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch