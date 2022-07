Stand: 11.07.2022 10:15 Uhr Lehrn in de Ferien

Hamborg hett twors Somerferien, man bi veerdusend Schölers lehrt liekers wieder. Vandag gaht nämlich de Hamborger Lernferien los. An tweehunnertdörteihn Scholen in de hele Stadt gifft dat Kursen, dormit de Kinners dat nahalen koent, wat se in de Coronatied nich mitkregen harrn. De Hamborger Lernferien gifft dat al to‘n söventen Mol. / Stand: 11.07.22 Klock 09:30

