Stand: 08.07.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Verfatensschutzbericht

De Verfatensschutz Hamborg hett Extremisten, Querdenkers un Lüüd de in’t Internet spioneren doot op’n Kieker. To’t eerste Mal steiht in den Bericht ok wat vun Verswörens-Ideologen to lesen. Düsse Lüüd hebbt sik wegen Corona bannig groot opstellt. Un to’t Deel hebbt düsse Minschen ok wat mit de Rechtsextremen un Reichsbörgers to doon. Wat Binnensenater Andy Grote an’n Maandag düsse Week sä, is de linke Szene twoors düütlich grötter, man de Straaftaten de sünd ok düütlich wat weniger worrn. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 09.07.2022, Kl. 9:30

