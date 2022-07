Stand: 08.07.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Personaalmangel in Hamborgs Freebäder

Bäderland hett nich noog Mitarbeiders. Dorüm mööt se nu anners open maken as betto. Dat hett dat Ünnernehmen an’n Dingsdag düsse Week künnig maakt. Ok in de Ferien maakt se an poor Standoorten eerstmal blots noch för poor Daag oder weniger Stünnen open. Veer Hallenbäder un all Bäderland-Saunen blievt eerstmal dicht. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 09.07.2022, Kl. 9:30

