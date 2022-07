Stand: 08.07.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Explosion in Finkwarder School

Dat weer en groten Schreck an’n Middewekenmorgen düsse Week. In’n Keller vun en School op Finkwarder geev dat en Explosion, de een Grootbrand utlööst hett. Dorbi is en Deel vun de School kumplettemang toschannen maakt worrn. Man to Schaden kamen is dorbi nüms. De Polizei meent, dat weer en Gasexplosion, ünnersöcht aver noch, wat dat nich ok wat anners west ween kunnt. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 09.07.2022, Kl. 9:30

