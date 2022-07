Stand: 08.07.2022 09:30 Uhr Polizeipräsident över G20-Gipfel

Hamborg stunn bi’n G20-Gipfel vör fief Johr Kopp. Polizeipräsident Ralf Martin Mayer sä güstern in’t NDR Hamborg Journal, vundaag wöör he poor Saken anners maken. Man he meent nich, dat de Polizei Schuld doran hett, dat dat domals jümmer leger worrn is. He geev aver to, se harrn bi de stünnenlange Randale in de Schanze fröher ingriepen musst. Un ok as 200 Lüüd dörch de Elvchaussee trocken sünd un op’n Putz haut hebbt, dor weer de Polizei to laat, sä he. // Stand 08.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch