Stand: 08.07.2022 09:30 Uhr Bunnsdag för Kohlestroom

Wenn Russland den Gashahn afdreiht, denn will Düütschland doch wedder mehr Stroom ut Kohle rutkriegen. Dat hett de Bunnsdag in de Nacht so afmaakt. Kraftwarken, de se egens stillleggt, süllt denn wedder an't Nett gahn. Bi uns in Hamborg weer dat dat Kohlekraftwark Moorborg. Man de Bedriever Vattenfall harr verleden Week al seggt, technisch is dat egens gor nich mehr to maken. //Stand 08.07.2022, Kl. 9:30

