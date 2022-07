Stand: 08.07.2022 09:30 Uhr Anslag op Shinzo Abe

In Japan hett dat en Anslag op den fröhern Regerensböversten Shinzo Abe geven. Bi en Wahlkampf-Reed hett en Mann op em schaten. Den Keerl hebbt se fastnahmen. Wat to hören is, liggt de 67 Johr ole Shinzo Abe op Leven un Dood. Abe weer bet vör twee Johr Regerensböverste. //Stand 08.07.2022, Kl. 9:30

