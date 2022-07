Stand: 08.07.2022 09:30 Uhr Geld för Stadtdeel-Quarteren

Üm un bi 12 Millionen Euro will de Hamborger Senaat düt Johr in 21 Projekten in verscheden Stadtdelen rinsteken. Dormit sall to't Bispeel dat Quarteerszentrum "Alten Eichen" in Stellingen utboot warrn. De Jugendclub "Clippo Boberg" in Bardörp warrt nee boot. Un de Stadtpark Horborg kriggt en ne'e Bewegens-Insel mit Spoortreedschopen. //Stand 08.07.2022, Kl. 9:30

