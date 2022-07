Stand: 07.07.2022 09:30 Uhr Johnson will nich gahn

De britsche Premierminister Boris Johnson höllt mit Macht an sien Amt fast. En Reeg Lüüd ut sien Kabinett hebbt güstern Avend versöcht, em to övertügen, dat he sien Hoot nehmen deit. Dor is nix vun worrn. Wenn dat Land in de Kniep is, denn is dat nich de Opgaav vun den Böversten wegtolopen, see Johnson. In de Twüschentiet sünd al mehr as 40 Ministers un böverste Politikers ut sien egen Partei ut’t Amt gahn. Se bekrittelt de Politik vun den Premier un ok de Oort un Wies, woans he den Kurs vörgifft. / Stand: 07.07.2022, Klock 9:30

