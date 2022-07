Stand: 07.07.2022 09:30 Uhr FC St. Pauli in’t Trainingslager

Bi den FC St. Pauli is de halve Tiet in‘t Trainigslager in Italien al vörbi. De Spelers hebbt woll so veel öövt, dat de Rasen in’t Stadion vun St. Leonhard in Südtirol ornlich wat afkregen hett. Nu mööt se dat Testspeel övermorgen gegen NK Istra ut Kroatien woanners utrichten. Speelt warrt in Moos, dat teihn Kilometer weg is. / Stand: 07.07.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.07.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch