Stand: 06.07.2022 09:30 Uhr School hett brennt

Grootfüer in de Stadtdeelschool Finkwarder: An'n fröhen Morgen hett dat dor in den Heizungskeller en Explosion geven. Kort dorna stünn de Verwaltungstrakt vun de School ganz un gor in Flammen. Dat Büro vun de Schoolleitung is deelwies twei. Minschen sünd aver nich to Schaden kamen. // Stand: 06.07., Klock 09:30

