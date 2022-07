Stand: 06.07.2022 09:30 Uhr Parkzonen för Anwahners bringt wat

Dat ümstredene Anwahnerparken, dat hett woll in de Hamborger Stadtdelen wat ingang sett. De Lannsbedriev Verkehr geiht dorvun ut, dat in'n Dörsnitt sowat bi 12 Perzent mehr Parkplätz free sünd. Ünner annern warrt in de Parkzonen för de Anwahner nich mehr so veel Autos illegal afstellt. Besünners tofreden dormit sünd de Lüüd in't Schanzenviertel - dor sünd dat 90 Perzent, man in Harvestehuud sünd dat blots 60 Perzent. // Stand: 06.07., Klock 09:30

