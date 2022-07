Stand: 06.07.2022 09:30 Uhr Johnson is twee Ministers los

De brietsche Premierminister Boris Johnson kummt jümmer duller in de Kniep to sitten. Twee Lüüd, de in't Kabinett düchtig vun Belang weern, hebbt nu hensmeten: de Ministers för de Finanzen un för de Gesundheit. Se hebbt scharpe Wöör gegen Johnson seggt, un se säen, dat Vertroen in den Premierminister harrn se verloren. Dorachter steken deit en Schandaal wegen sexuell Belästigen - vörsmeten warrt dat en Afordneten, de in de konservative Frakschoon veel to seggen hett. // Stand: 06.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch