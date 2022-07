Stand: 06.07.2022 09:30 Uhr CDU in Neddersassen hett wat ophaalt

Noch dree Maand, denn wählt Neddersassen en ne'en Landdag. Totiet sackt de SPD af un de CDU kummt nehger ran - bi den ne'en Neddersassen-Trend vun infratest dimap för den NDR. Bi de Ümfraag kreeg de SPD 30 Perzent, dat sünd söss Punkte weniger as bi de November-Ümfraag. De CDU is üm veer Punkte hoochgahn un steiht nu bi 27 Perzent, de Grönen plus söss Punkte - dat bedüüdt 22 Perzent. Regeern kunnen denn Root-Gröön oder Swart-Gröön, oder de Grote Koalitschoon maakt wieder. // Stand: 06.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch