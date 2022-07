Stand: 05.07.2022 09:30 Uhr Tohoop gegen de Inflatschoon

Tohoop angahn gegen de Priesen, de immer mehr na baven gaht: Dat wüllt de Bunnsregeren, Arbeidgevers un Warkschapen. En Plaan dorvör wüllt se in Harvst vörstellen. Dat hett Kanzler Olaf Scholz na en Top-Drapen in Berlin künnigt maakt. Hamborgs eerste Börgermeister Peter Tschentscher sä in’t Hamborg Journaal, dat wöör nu dorop ankamen, dat in düsse legen Inflaschoonstieden de Stütt kregen doot, de sünnerlich wenig hebbt. Dat weer en Opgaav för Bund un Länner tohoop. //Stand 05.07.2022 Kl. 9:30

