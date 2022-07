Stand: 05.07.2022 09:30 Uhr Tankrabatt

Lüüd, de Autos hebbt, de schüllt jo dörch en Tank-Rabatt Stütt kriegen. En NDR-Team hett sik de Daten vun‘t Bunnskartellamt nipp un nau ankeken un rutfunnen: In Hamborg is de Sprit-Markt middelwiel tweedeelt. De Priesen för Benzin, de hebbt sik bi 1,90 Euro in’n Snitt inpendelt. De Priesen för Diesel liggt dorgegen bi bummelig 2 Euro. Dat liggt ok doran, dat de Tankrabatt op Diesel lütter is as de op Benzin. //Stand 05.07.2022 Kl. 9:30

