Sekerheit in't Internet

Cyberangreep un de Querdenkers – de hebbt denn Hamborger Verfatensschutz in’t verleden Johr böös beschäftigt. Sünnerlich nadem de russ’sche Angreepskrieg in de Ukraine losgahn is, is de Afwehr vun Spionage in’t Internet wichtiger denn je. Dat seggt de Chef vun’n Verfatensschutz Torsten Voss. Hamborgs FDP fordert, dat dat mehr moderne Hard- un Software för de Ermittlers geven schall. Un de Grönen, de menen, dat weer richtig, de Querdenkers as en egen Grupp in’t Oog to hebben. //Stand 05.07.2022 Kl. 9:30

