Stand: 05.07.2022 09:30 Uhr Scholen praat för Corona

De Schoolbehöörd in Hamborg, de maakt sik praat dorför, dat dat in’n Harvst wedder mehr Corona-Fäll geven kunn. Wat de Düütsche Presseagentur seggt, warrt de Räätschopen, üm de Luft rein to maken, in de Ferien nipp un nau ankeken un op Vördermann bröcht. Ok Snelltest schüllt noog dor ween, üm de Schölerschen un Schölers wedder testen to können. Lüüd, de an Hamborger Scholen arbeiden doot, de köönt sik tweemal in de Week ümsünst testen. //Stand 05.07.2022 Kl. 9:30

