Tschentscher: Windrööd in Naturrebeten

Woans kann dat klappen, dat Düütschland ohn Energie ut Russland utkummt? Över düsse Fraag snackt Politikers siet Beginn vun'n russischen Angreep op de Ukraine. Nu gifft dat en ne'n Vörslag vun Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher: He kunn sik vörstellen, Windrööd ok in Naturrebeten optostellen. Dat sä Tschentscher an't Wekenend bi en Event vun't Wekenblatt "Die Zeit". De Bund för Umwelt- un Naturschutz BUND hollt dat för keen gode Idee. Vörsitterin Christiane Blömeke sä, Naturrebeten weren för Windrööd tabu. | Stand 4.7.2022 Kl. 9:30

