Stand: 04.07.2022 09:30 Uhr Scholz: Sorg üm Energiepriesen

Över Energiepolitik güng dat ok in't ARD-Sommerinterview mit Bunnskanzler Olaf Scholz. Scholz sä: En Reken för't Böten, de op Mal üm en poor hunnert Euro stiggt, de kunnen vele Lüüd nich so licht betahlen. Vundaag draapt sik in't Bunnskanzleramt Vertreters vun de Arbeitgevers, vun de Warkschopen un ut de Politik. Tosamen wüllt se uthanneln, wo dat gahn kunn, dat de Börgers weniger Last mit de Energiepriesen hefft. | Stand 4.7.2022 Kl. 9:30

