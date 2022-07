Stand: 04.07.2022 09:30 Uhr Dode in Kopenhagen

In en Shoppingcenter in Kopenhagen sünd an'n Avend drei Minschen dootschoten worrn – un drei anner swoor to Schaden kamen. De Schandarms hefft achterher en tweeuntwintig Johr olen Mann fastnahmen. He harr en Flint un Patronen bi sik, sä de Polizei. De Polizei glöövt, dat de Mann alleen hannelt hett. Övern Achtergrund vun de Saak is bet nu noch nix rut. | Stand 4.7.2022 Kl. 9:30

